رفقا بالزهايمريين والمسنين ياسراق الملايين !

2019/12/31 | 23:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد الحاج نهاية كل شهر وبالتزامن مع توزيع الرواتب كانت تنتظره إمراة عراقية مسنة ” أم فلان ” بعباءتها السوداء جالسة على دكة حجرية خلفها حديقة صغيرة أمام البوابة الخارجية […]

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