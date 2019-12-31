العراق يتطلع لتصدير فائض إنتاج البيض خلال ثلاثة أشهر

2019/12/31 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة ،اليوم الثلاثاء، أن العراق سيمتنع من استيراد بيض المائدة خلال الربع الاول من العام المقبل ، وسيصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بسبب خطة الوزارة بدعم المنتج المحلي.

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