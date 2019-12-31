عبد المهدي لترامب: القوات العراقية مستمرة في حماية السفارة الاميركية

2019/12/31 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي استفسر عن الأوضاع في العراق وعن التطورات المحيطة بالسفارة الاميركية في بغداد.

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