التميمي: الاعتداء على السفارة الاميركية يعيد العراق الى البند السابع

2019/12/31 | 23:35 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: اكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، ان حماية السفارات وفق القانون الدولي تقع على عاتق الدولة المضيفة، مبينا ان الاعتداء على السفارة يهدد العراق...

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