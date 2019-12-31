اكاديمي قانون: لا شرعية لقرار تمديد خدمة المحالين على التقاعد من قبل مجلس الوزراء

2019/12/31 | 23:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد استاذ القانون في جامعة ميسان، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، انه لا شرعية لقرار تمديد خدمة المحالين على التقاعد من قبل مجلس الوزراء، فيما بين أن قراراتهم باطلة بحكم القانون.





وذكر المالكي في حديث مقال نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتابعته "الغد برس"، أن " مجلس الوزراء العراقي أصدر قراره المرقم 465 لسنة 2019 متضمنا منح الادارات صلاحية تاخير انفكاك المحالين على التقاعد لغرض تدقيق ذممهم المالية علما ان الحكومة كانت بصدد تعديل قانون التقاعد مرة ثانية لاعطاء استثناءات من الاحالة على التقاعد".





واوضح، أن " مسالة تاجيل الانفكاك، وان كانت تستند الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 20 لسنة 1988 الذي لم يشر اليه قرار مجلس الوزراء كسند للتاجيل ، الا انه لا يجوز تمديد خدمة المحالين للتقاعد لان الاثر القانوني لقرار الاحالة هو انهاء المركز الوظيفي وصلاحياته".





وتابع، " وحيث ان القانون رقم 26 لسنة 2019 نشر في جريدة الوقائع واصبح نافذا فانه لا شرعية لقرارات التمديد للخدمة من دون تعديل القانون وهو التفاف واضح على نص القانون وتجعل قرارات الاشخاص الذين تمدد وظائفهم باطلة وقابلة للطعن بها امام القضاء لجهة عدم الصلاحية".





وأشار المالكي، إلى أن" الذي يجعلنا نفهم من القرار معنى التمديد هو ان الحكومة كانت بصدد عرض مشروع قانون لتاخير الاحالة على التقاعد لمدة 6 اشهر الا ان عدم اكتمال نصاب جلسة البرلمان يوم 12/30 حال دون اقراره، فضلا عن انها اغفلت الاشارة الى قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه كسند لقرار مجلس الوزراء".





وأضاف استاذ القانون في جامعة ميسان، أن" الصراع على المناصب التي ستشغر وتاجيل حسمها لحين تشكيل الحكومة هو ما يدعوهم لاصدار مثل هكذا قرارات، فضلا عن وجود حاجة لدى بعض الوزارات لبعض الاختصاصات".

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