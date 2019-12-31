2019/12/31 | 23:36 - المصدر: الغد برس

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بالفيديو: قائد العمليات المشتركة يطالب المعتمصين امام السفارة الا

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بالفيديو: قائد العمليات المشتركة يطالب المعتمصين امام السفارة الامريكية بالابتعاد عن السياج الامني

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