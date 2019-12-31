هذا موقف برهم صالح من اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

2019/12/31 | 23:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس العراقي برهم صالح، مساء الثلاثاء، إن "العراق يتعرض لتحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه"....

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