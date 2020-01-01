اتصال هاتفي بين عبدالمهدي وترامب..هذا ما بحثاه

2020/01/01 | 00:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان القوات العراقية مستمرة بحماية السفارة الامريكية وباقي البعثات الدبلوماسية، فيما اكد الرئيس الامريكي دو...

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