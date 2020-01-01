بالفيديو .. عبد الامير يارالله يطالب المتظاهرين بعدم اقتحام السفارة الامريكية

2020/01/01 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

طالب نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يار الله، المتظاهرين بعدم اقت...





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