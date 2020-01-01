هاتفيا.. ترامب يناقش

2020/01/01 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، على ضرورة حماية الأميركيين والمنشآت الأميركية وذلك في أعقاب اقتحام أنصار الحشد الشعبي محيط سفارة واشنطن في بغداد.

وأفاد البيت الأبيض في بيان "ناقش الزعيمان القضايا الأمنية الإقليمية وأكد الرئيس ترامب على ضرورة حماية الأميركيين والمنشآت الأميركية في العراق".

المكتب الإعلامي لمكتب عبد المهدي ذكر في بيان أن رئيس الوزراء "شرح لترامب أن أن التطورات المحيطة بالسفارة الأميركية" جاءت بعد "الأحداث الأخيرة المؤلمة"، مشيرا إلى أنه كان قد شرح لوزير الدفاع الأميركي مارك إسبر "خطورة تبعاتها".

وأكد البيان التزام قوات الأمن العراقية بواجبها في حماية السفارة الأميركية وجميع البعثات الدبلوماسية.

وأشار إلى أن عبد المهدي قال لترامب "إنكم تذكرون بأنكم لا تريدون الحرب ونسمع من القادة الإيرانيين موقفا مشابها"، مؤكدا على أهمية التفاوض والوصول إلى ترتيبات للتهدئة.

وهاجم عناصر من الحشد الشعبي السفارة الأميركية في بغداد، الثلاثاء، تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت قبل يومين مواقع لكتائب حزب الله العراقية.

واقتحم المهاجمون البوابة الرئيسية للسفارة وصولا إلى المدخل حيث يقوم عناصر أمن السفارة بتفتيش الزوار، بحسب ما أفاد به مراسلون لفرانس برس في المكان.

وكانت الغارات الأميركية على أهداف كتائب حزب الله، ردا مباشرا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قاعدة "K1" التابعة للجيش العراقي، والتي تستضيف أيضا قوات أميركية تعمل في إطار التحالف الدولي لمحاربة داعش​.

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