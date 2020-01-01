كلكامش برس للعراقيين والعالم : نهنئكم بالعام الجديد

2020/01/01 | 00:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تتقدم وكالة "كلكامش برس "، الى العالم اجمع ،والعراقيين بتهانيها بحلول العام 2020، آملين ان يكون العام الحالي ، عام تحقيق الاماني .

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