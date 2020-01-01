ترامب: ايران ستدفع ثمنا باهظا في حال وقوع أية خسائر في السفارة الامريكية ببغداد

2020/01/01 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاربعاء، إن إيران ستدفع "ثمنا باهظا" في ح...





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