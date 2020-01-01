2020/01/01 | 00:57 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصمو الديوانية يستقبلون العام الجديد باحتفالات وفعاليات متنوعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/01 | 00:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصمو الديوانية يستقبلون العام الجديد باحتفالات وفعاليات متنوعة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصمو الديوانية يستقبلون العام الجديد باحتفالات وفعاليات متنوعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).