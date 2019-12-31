2020/01/01 | 01:08 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور.. العالم هذا المساء.. البابا فرانسيس يترأس صلاة الغروب فى الفاتيكان.. تواصل احتفالات ليلة رأس السنة فى كل عواصم العالم.. جنود أمريكيون يستعدون للا... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/01 | 01:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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