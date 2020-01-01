ترامب: نقلنا المعدات العسكرية الأكثر فتكا في العالم إلى السفارة ونشكر عبد المهدي على الرد السريع

2020/01/01 | 01:09 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:اكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، ان سفارة الولايات المتحدة في العراق كانت ولا تزال امنة، مقدما شكره لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي...

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