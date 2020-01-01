2020/01/01 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي التحرير و ثورة تشرين( اكتوبر) ضد كلا القوتين الرجعيتين و حربهما !!بعد قصف معسكرات الجيش الامريكي في كركوك من قبل ميليشيا حزب الله و رد الجيش الامريكي بقصف الاخير وقتل عشرات المسلحين الايرانيين وعناصر حزب الله، قامت اليوم مجاميع من الميليشيات التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية بقيادة قيس الخزعلي وهادي العامري والفياض ومهدي المهندس وحامد الجزائري وقيادات الأحزاب الأسلامية وعناصر من الحشد......

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