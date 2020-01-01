صور من داخل السفارة الأمريكية في بغداد بعد اقتحام محيطها

2020/01/01 | 01:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لداخل مبنى السفارة الأمريكية في بغداد بعد اقتحام لبواباتها وسياجها الخارجي من قبل محتجين عراقيين، ...

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