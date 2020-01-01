نائلة الشقراوي - أيام إسبانية،رحلة الفتى الجنوبي نور الدين بالطيب الى فردوسه المفقود

2020/01/01 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نائلة_الشقراوي صدر عن دار ضمة للنشر وفي طبعة ثانية كتاب أيام إسبانية للصحفي والشاعر التونسي نور الدين بن الطيب ،الكتاب يدخل تحت إطار أدب الرحلة والكتابة الأدبية عن السفر يسجل فيها الكتاب تفاصيل رحلاتهم وينقلون بعضا من تاريخ وحضارة البلدان التي كانت محطة لأسفارهم .لكن ما الذي يجبر القارئ على متابعة وقراءة تفاصيل رحلة نور الدين بالطيب ليتعرف على اسبانيا وغيرها من المدن في زمن توفر المعلومة و تأثير الصورة وتكنولوج......

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