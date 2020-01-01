"إرهابيون ووكلاء إيران".. بومبيو يكشف أسماء من دبر وحرض على هجوم السفارة الأميركية في بغداد

2020/01/01 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالأسماء من وصفهم بالإرهابيين ووكلاء إيران الذي دبروا الهجوم على سفارة الولايات المتحدة في بغداد الثلاثاء.

وكتب مومبيو في تغريدة أن "هجوم اليوم خطط له إرهابيون- أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، وبتحريض من وكلاء إيران، هادي العامري وفالح الفياض.



وجميعهم ظهروا في صورة خارج سفارتنا".

ودعا في تغريدة أخرى إلى "عدم الخلط بين الهجوم على السفارة الأميركية والجهود المشروعة للمتظاهرين العراقيين الموجودين في الشوارع منذ شهر أكتوبر، فهم يعملون لصالح الشعب العراقي من أجل إنهاء الفساد الذي يصدره النظام الإيراني".

وأكد بومبيو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، مساء الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراقب عن كثب تطور الأوضاع بشأن سفارة الولايات المتحدة في بغداد.ونفى أن تكون هناك أي نية لإجلاء الموظفين والعاملين في السفارة، أو أي توجه لسحب القوات الأميركية المنتشرة حاليا في العراق.

وقال إنه تواصل مع المسؤولين العراقيين، وأكد لهم أن مسؤولية توفير الحماية للمنشآت الدبلوماسية تقع على عاتقهم.

وتعرضت سفارة واشنطن لهجوم من عناصر في الحشد الشعبي، وأظهرت صور ومقاطع فيديو أن بينهم من كان يرتدي الزي العسكري الرسمي لميليشيات لا سيما كتاب حزب الله العراقية ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق.

وبدأ الهجوم باقتحام عناصر الميليشيات بوابة المنطقة الخضراء التي يفترض أنها من أكثر المناطق تحصينا في العراق.



وعقب فتح البوابة بعد فشل ضباط من القوات المكلفة بحماية المنطقة التي تضم البعثات الدبلوماسية ومقرات الحكومة والبرلمان العراقيين، في إقناع المقتحمين بالتراجع.

وعبر العشرات من عناصر الحشد بالإضافة إلى مركبات تحمل المزيد منهم، إلى المنطقة الخضراء، وتقدموا نحو السفارة الأميركية ثم هاجموها واقتحموا باحتها الخارجية.

وأظهرت الصور والفيديوهات المقتحمين وهم يضرمون النيران ويكسرون النوافذ في المبنى، وكتبوا شعارات معادية للولايات المتحدة على جدران المبنى.

وأثار الاعتداء علامات استفهام جدية بشأن الخرق الأمني الخطير.

وشدد الرئيس دونالد ترامب في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، على ضرورة حماية الأميركيين والمنشآت الأميركية.

وحمل ترامب في تغريدة سابقة إيران مسؤولية الاعتداء على السفارة، محذرا من أن الولايات المتحدة سترد على أي استفزازات أو تجاوزات من طهران.

وأرسل البنتاغون قوة من المختصين في "الاستجابة للأزمات" من مشاة البحرية المارينز، لتعزيز أمن السفارة والموظفين عقب الاعتداء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("إرهابيون ووكلاء إيران".. بومبيو يكشف أسماء من دبر وحرض على هجوم السفارة الأميركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("إرهابيون ووكلاء إيران".. بومبيو يكشف أسماء من دبر وحرض على هجوم السفارة الأميركية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).