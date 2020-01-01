حبّة من هذه الفاكهة تحافظ على الوزن منتصف العمر

2020/01/01 | 04:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن -الزمان قالت دراسة أجراها باحثون في كاليفورنيا أن الأشخاص الذين يتناولون فاكهة الأفوكادو هم أقل عرضة لزيادة الوزن والإصابة بالبدانة بعد عقد من الزمن.وحلّل الباحثون البيانات المتعلقة بأكثر من 55000 رجل وامرأة تزيد أعمارهم على 30 عاماً، وتتبعوا صحتهم لمدة تصل إلى 11 عاماً، وسُئل المتطوعون عن عدد المرات التي يتناولون فيها الأفوكادو.[…]

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