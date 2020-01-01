ترامب : ايران ستدفع الثمن باهضاً ، هذا تهديد وليس تحذيراً

2020/01/01 | 04:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – الزمان اعلن وزير الدفاع الامريكي انه تم ارسال ٧٥٠ جنديا مع اسلحتهم الى بغداد لتأمين حماية السفارة الامريكية هناك بعد مهاجمتها وحرق بوابتين لها من قبل انصار الحشد الشعبي التابع للحكومة العراقية رسمياً ، وذلك بعد وقت وجيز من اعلان الرئيس دونالد ترامب إن إيران ستتحمل المسؤولية عن أي خسائر في الأرواح في […]

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