ماذا فعلت حسناء امريكية بعد أن شاغل صديقها الأمن المصري في الهرم؟

2020/01/01 | 05:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة -الزمان نشرت عارضة الأزياء الأميركية، كينزي ولانسكي، التي اقتحمت نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين ليفربول وتوتنهام، فيديو يوثق تسلقها لأحد أهرامات الجيزة خلال زيارتها الأخيرة لمصر.وأظهر مقطع الفيديو نشرته ولانسكي على حسابها في إنستغرام تواجدها رفقة العديد من أصدقائها، الذين ساعدوها على الدخول وتسلق الهرم، حيث ظهر صديقها معها في المقطع واتضح […]

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