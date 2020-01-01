العالم يحتفل بحلول 2020 وسيدني تطلق إشارة العقد الجديد وأطول العاب نارية في الإمارات

2020/01/01 | 05:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيدني-(أ ف ب) – احتفل العالم الثلاثاء بحلول العام الجديد وقد أعطت سيدني إشارة الانطلاق بعرض هائل للألعاب النارية لتصبح أول مدينة تدخل العقد الجديد، رغم سحابة دخان سام يخيّم عليها جراء حرائق تلتهم مساحات كبرى في أستراليا.وفي كوريا الشمالية تجمّع حشد كبير من الناس لحضور حفل موسيقي في وسط بيونغ يانغ، وقد احتفلوا […]

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