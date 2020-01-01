بيرني ساندرز .. سيناتور يتعافى من وعكة القلب ويسعى الى قلوب الناخبين في الحزب الديمقراطي

2020/01/01 | 05:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – بات السناتور التقدمي بيرني ساندرز الساعي الى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الاميركية في صحة جيدة وقد تعافى بشكل جيد اثر الازمة القلبية التي تعرض لها قبل ثلاثة اشهر بحسب ما قال اطباء في رسائل نشرها السناتور الاثنين.ويحتل السناتور المستقل البالغ من العمر 78 عاما المرتبة الثانية في استطلاعات […]

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