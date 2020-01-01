فاطمة ناعوت - 51 بحبّه!

2020/01/01 | 05:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت استكمالًا للحديث عن "الجميلة المنسية" التي لا نحبُّها ولا نحترمُها؛ رغم أننا نعيشُ بها ومعها جميع لحظات يومنا، أكتبُ هذا المقال الذي يقفُ على الخيط المتأرجح بين المرحِ والمرارة.في ستينيات القرن الماضي، قال المذيعُ المصريُّ في الراديو: (والآن نستمعُ إلى أغنية: 51 بحبّه).ثم راح يُنصتُ مع المستمعين إلى الأغنية الجميلة بصوت الساحرة "نجاة الصغيرة"، وموسيقى العظيم "محمد عبد الوهاب"، وكلمات الشاعر الغن......

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