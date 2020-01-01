2020/01/01 | 05:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عادل_زكى القانون الَّذي كشف عنه ريكاردو، ابتداءً من انحلال القيمة، الَّتي يضيفها العمال، إلى ربح وأجر، واعتد به ماركس، بعد إعادة صياغته وفقاً لمصطلحاته، بافتراض: تغيُّر الإنتاجية مع ثبات مقدار كلٍ من: يوم العمل، وشدته، وقيمة وسائل الإنتاج.نصه كالآتي:"ان القيمة الزائدة (التي تتجسد، بعد دفع الأجر للعمال، في الربح الذي يستأثر به الرأسمالي م.ع.ز) وقيمة قوة العمل (التي تتحدد بقيمة وسائل المعيشة الضرورية، و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد عادل زكى - تناقضات إنتاج أرباح الرأسمال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد عادل زكى - تناقضات إنتاج أرباح الرأسمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).