2020/01/01 | 05:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #طلال_الربيعي عقد مؤتمر لينين ("نحو سياسة الحقيقة: استرجاع لينين") في معهد الدراسات الثقافية في إيسن في المانيا في فبراير 2001.
وقد تم جمع اوراق هذا المؤتمر مع اوراق اخرى قدمت لاحقا وظهرت باجمعها في كتاب بعنوان Lenin Reloaded: Toward a Politics of Truth https://www.amazon.de/Lenin-Re......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - العودة الى لينين 1) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقد تم جمع اوراق هذا المؤتمر مع اوراق اخرى قدمت لاحقا وظهرت باجمعها في كتاب بعنوان Lenin Reloaded: Toward a Politics of Truth https://www.amazon.de/Lenin-Re......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - العودة الى لينين 1) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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