طلال الربيعي - العودة الى لينين 1

2020/01/01 | 05:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي عقد مؤتمر لينين ("نحو سياسة الحقيقة: استرجاع لينين") في معهد الدراسات الثقافية في إيسن في المانيا في فبراير 2001.وقد تم جمع اوراق هذا المؤتمر مع اوراق اخرى قدمت لاحقا وظهرت باجمعها في كتاب بعنوان Lenin Reloaded: Toward a Politics of Truth https://www.amazon.de/Lenin-Re......

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