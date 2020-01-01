البنتاغون سيرسل 750 جنديا اضافیا إلى الشرق الاوسط

2020/01/01 | 05:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترسل نحو 750 جنديا اضافیا على الفور إلى الشرق الأوسط، ردا على احتجاجات عنيفة ع...

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