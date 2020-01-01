متى لايؤثر شرب نصف لتر من الكوكا كولا على الصحة؟

2020/01/01 | 06:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت أبحاث طبية أن الاستهلاك المفرط للسكر يؤثر سلباً في الأوعية والدورة الدموية، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب في وظائف الأعضاء الداخلية.وتوصل خبراء تغذية في جامعة «كوبنهاغن» الدنماركية إلى أن الاستهلاك الزائد للسكر يؤثر سلباً في الدورة الدموية، ويمكن أن يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية التي يجري فيها الدم، وهذا ما قد يسفر عن […]

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