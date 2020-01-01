تخت روانجي: اتهامات اميركا لايران لصرف الانظار عن 17 عاما من احتلالها للعراق

2020/01/01 | 06:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي اتهامات المسؤولين الاميركيين ضد ايران بانها تاتي لصرف الانظار...

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