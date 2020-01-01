ترامب: إيران ستدفع ثمنا باهظا

2020/01/01 | 06:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أن طهران ستدفع ثمنا باهظا على خلفية اقتحام السفارة الأمريكية في العراق من قبل محتجين....

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