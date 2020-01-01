بومبيو ينشر صور 4 شخصيات عراقية يقول انهم المسؤولون

2020/01/01 | 07:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر وزير الخارجية الاميركي "مايك بومبيو" صور اربع شخصيات عراقية قال انها المسؤولة عن تدبير الهجوم على السفارة الاميركية في بغداد....

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