بومبيو ينشر صور 4 شخصيات عراقية ويكتب: هؤلاء الإرهابيون الذين دبروا الهجوم على السفارة الأمريكية

2020/01/01 | 08:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، اليوم الأربعاء، أربعة أشخاص عراقيين وصفهم بأنهم إرهابيين أتباع لإيران، بالاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد.

وكتب بومبيو، على موقع "تويتر": "جرى تنظيم هجوم اليوم من قبل الإرهابيين أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، وساعدهم رجلا إيران هادي العماري وفالح الفياض".

ويتظاهر الآلاف بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، منذ صباح الاثنين الماضي، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي قبل يومين.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي لوكالة "سبوتنيك"، بأنه لم تقع إصابات بين الدبلوماسيين الأمريكيين.

وكان البنتاغون أعلن إرسال نحو 100 من مشاة البحرية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية في بغداد، يوم الثلاثاء، لتعزيز الأمن بعد أن قام محتجون باقتحام مجمع السفارات.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترسل نحو 750 جنديا على الفور إلى الشرق الأوسط، ردا على احتجاجات عنيفة عند السفارة الأمريكية في العراق.

وقال إسبر في بيان، إنه أمر بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد السريع التابعة للفرقة 82 المحمولة جوا، وفقا لرويترز.

علاوة على ذلك، قال إسبر، إن هناك قوات إضافية جاهزة لإرسالها في الأيام القليلة المقبلة.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو إيران بالوقوف وراء الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد.

وأكد ترامب، أن إيران ستدفع ثمنا باهظا على خلفية اقتحام السفارة الأمريكية في العراق.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر، "تم نقل عدد من مقاتلينا ومعداتنا العسكرية الأكثر فتكا في العالم إلى موقع السفارة في بغداد".

وأضاف في تغريدة أخرى، "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية في سفارتنا ببغداد".

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