وزير داخلية العراق يفشل باقناع المحتجين بالتراجع

2020/01/01 | 09:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل الاعلام العراقية فيديو لوزير الداخلية العراقي ياسين الياسري وهو يغادر السفارة الاميركية بعد حوار اجراه مع المحتجين....

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