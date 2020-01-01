كتائب حزب الله: صولة السفارة الأمريكية هي الدرس الأول

2020/01/01 | 09:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت كتائب حزب الله العراقية بالأحداث التي شهدها محيط مقر السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، على خلفية احتجاجات على استهداف مواقع لـ “الكتائب” من قبل الطيران الأمريكي.في بيان […]

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