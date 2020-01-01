الرافدين يعلن عن تسهيلات لمنتسبي الداخلية في حصولهم على السلف والقروض

2020/01/01 | 09:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن امتيازات وتسهيلات مالية لمنتسبي وزارة الداخلية في حصولهم على السلف والقروض .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان منتسبي وزارة الداخلية اصبحوا مشمولين بأنواع السلف […]

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