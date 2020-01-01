2020/01/01 | 09:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا في الساعة ١٩:٣٠ من الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب ، الذي استفسر عن الأوضاع في العراق وعن التطورات المحيطة بالسفارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل اتصال هاتفي بين عادل عبد المهدي و الرئيس الامريكي دونالد ترامب) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل اتصال هاتفي بين عادل عبد المهدي و الرئيس الامريكي دونالد ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).