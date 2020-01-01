محمود الصباغ - البنى الآثارية للاستيطان الإسرءيلي في فلسطين(2)

2020/01/01 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ الفصل الثاني: خصائص مواقع الاستيطان الإسرءيليتتمثل العقبة الرئيسية في أي محاولة لتلخيص المعطيات الآثارية التي تعود لفترة الاستيطان الإسرءيلي في كيفية تحديد موقع ما يعود للعصر الحديدي الأول كمكان كان مشغولاً في البداية من قبل الإسرءيليين.وكان النصف الأول من القرن الثاني عشر ق.م قد شهد نشاط كيانات إثنية أخرى في " أرض إسرءيل "، وعلى الأخص الكنعانيون، الذين تواجدوا في السهل الساحلي والوديان الش......

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