ترامب: لا أريد أو أتوقع حرباً مع إيران

2020/01/01 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء (01 كانون الثاني 2020)، إنه لا يريد ولا يتوقع حربا مع إيران.

وقال ترامب عند سؤاله عن احتمال تصاعد التوتر إلى حرب مع إيران أمس الثلاثاء، "لا أريد (الحرب)؟، أريد السلام وأحب السلام ويجب أن ترغب إيران في السلام أكثر من أي شخص آخر".

وفي وقت سابق من مساء يوم أمس، "أطلق الرئيس الأمريكي تهديدا شديد اللهجة ضد إيران"، مؤكدا أن "طهران ستدفع ثمنا باهظا على خلفية محاولة اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد".

ويأتي ذلك بعد قيام مشاركين في مراسم تشييع جثامين مقاتلي "الحشد الشعبي" الذين سقطوا نتيجة القصف الأمريكي، ‏الأحد الماضي، باقتحام "المنطقة الخضراء" في بغداد والوصول إلى مبنى السفارة الأمريكية، رافعين الأعلام العراقية وأعلام "الحشد الشعبي".

واستهدفت طائرات أمريكية 5 مواقع تابعة لـ "كتائب حزب الله" (أحد فصائل "الحشد الشعبي") في العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل 25 من مقاتليها وإصابة 51 آخرين.

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019)، بأن متظاهرين مشاركين بمراسيم تشييع شهداء الحشد الشعبي قاموا بطوق بشري أمام بوابة السفارة الأمريكية لمنع المحتجين من اقتحامها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهري

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، الإثنين (30 كانون الأول 2019)، أن الولايات المتحدة لم تخبر روسيا بقصف مواقع حزب الله في العراق وسوريا.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي إن "أمريكا لم تخبرنا بشأن قصف على

بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن النفط السوري فقط، مشيرا إلى أن الأزمة السورية انتهت.

وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا" أن لاريجاني استقبل وفدا من شیوخ ا

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