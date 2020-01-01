ترامب: لا أريد الحرب مع إيران

2020/01/01 | 10:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أنه لا يريد ولا يتوقع حرباً مع #إيران.وقال ترامب عند سؤاله عن احتمال تصاعد #التوتر إلى حرب مع […]

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