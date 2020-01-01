الصين: النمو الاقتصادي متين رغم الضغوط الضخمة

2020/01/01 | 10:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البنك المركزي الصيني، الأربعاء، إن النمو الاقتصادي يظل متينا رغم ضغوط ضخمة نسبيا، وتنامي الضبابية الخارجية.

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