الحلفي: لن نقف مكتوفي الايدي اذا حصل اعتداء من قبل امريكا وذيولها على اي عراقي

2020/01/01 | 10:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر قائد عمليات سامراء للحشد الشعبي أبو حسن الحلفي، امس الثلاثاء، العدوان الأميركي على قوات الحشد الشعبي في قضاء القائم غربي الانبار، مؤكدا أنه لن نقف مكتوفي الايدي اذا حصل اعتداء من قبل امريكا وذيولها على اي عراقي.وفيما يلي نص البيان: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ” ﴿وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ

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