2020/01/01 | 10:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيعت جموع غفيرة في محافظة النجف الاشرف،امس الثلاثاء، جثامين شهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا اثر العدوان الأميركي على مواقع الحشد الشعبي في قضاء القائم غربي الانبار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشييع جثامين شهداء العدوان الأميركي من منتسبي الحشد الشعبي في النجف الاشرف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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