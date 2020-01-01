النائب الكربولي يحذر من جر البلد لمناطق داكنة تسيء لسمعة العراق الدولية

2020/01/01 | 10:26 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةحذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي، اليوم الاربعاء، من جر البلد لمناطق داكنة تسيء لسمعة العراق الدولية.وقال الكربولي في تغريدة على حسابه...

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