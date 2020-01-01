واشنطن: لا ينبغي الخلط بين الهجوم الذي وقع ضد سفارتنا في بغداد وجهود متظاهري أكتوبر

2020/01/01 | 10:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أنه لا يجب الخلط بين الهجوم الذي وقع ضد السفارة الأميركية في بغداد وبين الجهود المشروعة للمتظاهرين العراقيين.وقال بومبيو في تغريدة تابعتها “يس عراق” إنه “لا ينبغي الخلط بين الهجوم الذي وقع اليوم ضد السفارة الأمريكية والجهود المشروعة للمتظاهرين العراقيين الذين كانوا في […]

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