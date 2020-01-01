وكالة فارس: العراق الوجهة التصديرية الاولى للشوكولاتة والحلويات الايرانية

2020/01/01 | 10:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

افادت وكالة انباء فارس، اليوم الاربعاء، بان صادرات ايران من الحلويات والشوكولاتة ومشتقات الحبوب، بلغت 673 الفا و500 طن بقيمة 781 مليون دولار في السنة التصديرية المنتهية 20 آذار 2019، حيث تعد السوق العراقية الوجهة الاولى لهذه البضائع.

وتابع، "تأتي بعد السوق العراقية، في استيراد الشوكولاتة والحلويات والمعجنات الايرانية، أفغانستان وباكستان وقطر وتركمانستان والامارات.

وسجلت واردات العراق من هذه السلع 201 مليون دولار في الفترة المذكورة، بمقابل 63 مليون دولار لافغانستان و32 مليون دولار لباكستان.

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