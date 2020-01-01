الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش شرق الأنبار

2020/01/01 | 10:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق شرق الأنبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة من اللواءين الثاني والسابع في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية مشتركة للبحث والتفتيش عن الخلايا الارهابية والمضافات، والبحث عن المطلوبين حسب قاعدة البيانات في مناطق النهر اليابس وجزيرة

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