2020/01/01 | 10:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات الأسترالية، وفاة شخص ثالث في حرائق الغابات المدمرة التي ضربت الساحل الجنوبي الشرقي هذا الأسبوع، وفقد رابع من المحتمل أنه لقي حتفه أيضا، بينما سارعت القوات البحرية لتقديم الإمدادات والمساعدة في عمليات الإجلاء.وتأكد حتى الآن مقتل 12 شخصا في حوادث تتصل بالحرائق في أنحاء البلاد منذ اشتعالها قبل بضعة أشهر، بينهم ثلاثة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في أستراليا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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