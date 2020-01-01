2020/01/01 | 10:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأربعاء عن قيام مركز كمرك ام قصر الجنوبي يوم أمس الثلاثاء بإتلاف إرسالية تتكون من ٣٦ طناً من كيك مستورد منتهية الصلاحية محملة في حاويتين حجم ٤٠ قدم .وأشار بيان للكمارك وتلقته وكالة صدى الى “ضبط طيارة مسيرة عن بعد في كمرك مطار النجف الدولي حيث تم ضبطها من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: إتلاف ٣٦ طناً من الكيك المستورد وضبط طائرة مسيرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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