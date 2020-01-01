2020/01/01 | 10:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن “امتيازات وتسهيلات” مالية لمنتسبي وزارة الداخلية في حصولهم على السلف والقروض.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “منتسبي وزارة الداخلية أصبحوا مشمولين بأنواع السلف والقروض التي يطلقها المصرف بعد أن تم توطين رواتبهم واختيارهم ل‍مصرف الرافدين في منحهم بطاقة الماستر كارد الدولية”.وأضاف المكتب ، أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين: تسهيلات لمنتسبي الداخلية في حصولهم على السلف والقروض وكالة صدى الاعلام للانباء.

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